ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 January, 2023

قال الناشط في المجتمع المدني والخبير في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء، إن فتح ممرات جديدة لتنقل المسافرين والبضائع على مستوى المعبر الحدودي راس جدير، يعد خطوة هامة في سبيل دفع العلاقات التونسية الليبية، إضافة إلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة برجال الأعمال وإلغاء الضرائب على بعض السلع.

وأشار مصطفى عبد الكبير، في تصريح صحفي، على هامش فعاليات المعرض التونسي الليبي المنعقد في مصراتة، أنه لا ملاذ إلا أن يكون التونسييون طرفا فاعلا داخل ليبيا والعكس بالعكس، واعتبر أن المشكل الحقيقي هو غياب الرؤية السياسية والاقتصادية المشتركة للفاعلين السياسيين في البلدين.

واعتبر أن منطقة شمال إفريقيا برمتها يمكن أن تكون بوابة إفريقيا ومستقبل المنطقة، في السنوات القادمة، بحكم الطاقات والثروات المتوفرة، ولكن ما يغيب هو مدى تحقق الانسجام السياسي في تونس وفي ليبيا.

وقال إن تونس تتخذ إجراءات أمنية مشددة نوعا ما في بعض الأحيان، وقال إن الإجراءات الأمنية يمكن أن تؤثر وتعطل في بعض الأوقات نشاط المعابر، وأشار إلى أنه لا داعي للتشبث بقوانين وضعت على مقاسات سياسية معينة.

وأضاف نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي يمكن أن تنعش اقتصادنا، والحفاظ على كل مصالحنا داخل ليبيا، خاصة مع الضغوط التضخمية وضعف النمو في مختلف دول العالم.