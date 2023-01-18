فرسان المتوسط يودعون “الشان” عقب خسارة أمام موزمبيق

العنوان-الجزائر

ودع فرسان المتوسط بطولة كأس الأمم الأفريقية “الشان” من دور المجموعات عقب تعرضه لخسارته الثانية في مشواره بالبطولة أمام منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حيث تقدم المنتخب الوطني في الشوط الأول بهدف عكسي سجله اللاعب الموزمبيقي فرانسيسكو موشانغا عند الدقيقة 23، وتلقى المنتخب الوطني الهدف الأول في الدقيقة 74، بقدم ميلك ألكسندر.

وتمكن لاعبو موزمبيق من تسجيل هدفين آخرين الأول في الدقيقة 80 بقدم اللاعب فيليسيانو جون، بينما سجل باتشويو كينغ الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقلص أنيس سيلتو النتيجة لفرسان المتوسط عند الدقيقة 94، ليُمنى المنتخب بالخسارة الثانية له في دور المجموعات مع تبقي مباراة واحدة أمام منتخب إثيوبيا في آخر مواجهات المجموعة الأولى، والتي سيخوضها المنتخب لمحاولة حصد أي نقطة، حتى لا يودع البطولة خالي الوفاض، حيث لا يملك في رصيده أي نقطة.

وبهذه النتيجة يبقى المنتخب الوطني متذيلًا المجموعة دون نقاط، ويودع البطولة رسميا قبل المباراة الأخيرة.