ليبيا – أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي أن القاعدة الدستورية التي تباحثتها لجنتا مجلسي النواب والدولة الاستشاري ينتظرها الليبيون باعتبارها تمثل بوابة العبور نحو الانتخابات.

العريبي وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” الثلاثاء، ذكر أن توافق لجنتي المسار الدستوري قد بلغ مرحلة مهمة، مشيرًا إلى أن ثمة نقاطًا قليلة تحتاج المزيد من النقاش والمداولة على غرار إقصاء بعض الشخصيات من الدخول في الانتخابات الوطنية.

وبيّن العريبي أن مجلس النواب قد أصدر منذ تسلمه مهامه الوطنية، قد أبطل قانون العزل السياسي وسنّ قانون العفو العام؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب الليبي من الترشح للانتخابات، مبينًا في السياق ذاته أن الشعب الليبي هو صاحب الرأي والإرادة فيمن يمثله في المناصب القيادية.

Shares

The post العريبي: الشعب الليبي هو صاحب الرأي والإرادة فيمن يمثله في المناصب القيادية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية