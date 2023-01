قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه من أشد المؤيدين لاتفاق مصر وتركيا، لما من شأنه أن يساعد ليبيا في إجراء الانتخابات. وفق قوله.

جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية عقب عودته من زيارة إلى أنقرة بجدول أعمال على رأسه ليببا.

وأفاد تاياني، قبيل توجهه إلى تونس في زيارة رسمية بأن بلاده تريد أن تلعب دورا رياديا في حل مسألة الهجرة في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.

يُذكر أن تركيا وصفت، خلال ديسمبر العام الماضي، الوضع في ليبيا بـ”الهش”، معبّرة عن رغبتها في العمل مع مصر وأطراف أخرى من أجل إحلال الأمن والاستقرار فيها.

المصدر: وكالة نوفا + ليبيا الأحرار

The post عقب عودته من أنقرة.. وزير الخارجية الإيطالي يرحب بـ”اتفاق تركيا ومصر بشأن الانتخابات في ليبيا” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار