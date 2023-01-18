تونس: نسعى لإيجاد حلول “ناجعة” لكل الإشكاليات مع ليبيا

قالت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، إن الإرادة المشتركة والقرار السياسي الذي تبنته الحكومة التونسية وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتذليل كل الصعوبات ورفع العراقيل كفيلان بتحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين.

وأثنت وزيرة التجهيز التونسية، على قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص تسوية مستحقات عديد من شركات المقاولات التونسية بعد إنجازها مشاريع في ليبيا.

وشاركت الوزيرة في افتتاح المعرض التونسي – الليبي الضخم بمدينة مصراتة لتطوير الصناعة والتجارة تحت شعار “تونس ليبيا بوابة لأفريقيا”، الذي افتتح مساء الإثنين تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت أن الحكومة التونسية ساعية لإيجاد حلول ناجعة لعدد من الإشكاليات، على غرار تسهيل الخدمات في المعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين والمواطنين الليبيين بصفة عامة الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على خدمات، منها الخدمات الصحية وغيرها.

وشددت الزنزري على ضرورة توحيد الرؤى والأهداف بين تونس وليبيا لاستغلال الفرص المتاحة أمام التحديات المستجدة التي تفرضها السوق الأفريقية، والدخول في شراكات والمساهمة في مشاريع البنية التحتية في ليبيا.

ويشارك في هذا المعرض الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام أكثر من 200 شركة تونسية وليبية بهدف تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو أفريقيا، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة مصراتة وفتح أسواق جديدة في القارة.