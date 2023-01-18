البركي: رئيس المخابرات التركية يعقد صفقة مصالحة سياسية بين المشري والدبيبة

علق عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، على جلسة الصلح بين عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري، برعاية رئيس المخابرات التركية، قائلا: “نحن مع الصلح الأخوي كيفما كان، لكننا لسنا مع صلح المناورات السياسية لأجل البقاء”.

وقال البركي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في غياب الإرادة الوطنية لدى قادة المشهد السياسي الليبي يتمكن رئيس جهاز المخابرات التركي من عقد صفقة مصالحة سياسية بين المشري ودبيبة بعد يومين من اختتام مؤتمر المصالحة الذي نظمه وأشرف عليه الرئاسي”.

وأضاف “نحن مع الصلح الأخوي كيفما كان، لكننا لسنا مع صلح المناورات السياسية لأجل البقاء”.