ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن مجلس النواب هو المعني بالدرجة الأولى بإجراء الانتخابات باعتباره الجسم التشريعي.

المسماري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، نوهت بأن الواقع يؤكد أنه لا يمكن أن نصل إلى أي توافق مع مجلس الدولة.

وأشارت المسماري إلى أن مجلس النواب يسعى للخروج من الأزمة السياسية وبلوغ الانتخابات الوطنية لما تمثله من خطوة للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

Shares

The post المسماري: مجلس النواب هو المعني بالدرجة الأولى بإجراء الانتخابات باعتباره الجسم التشريعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية