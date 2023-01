بتهمة اختلاس وإساءة استعمال السلطة.. حبس مدير سابق بأحد فروع مصرف الصحارى بالجنوب

أمر النائب العام بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف الصحارى بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتهمة التربح غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام، خلال بيان له، أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهم إساءة استعمال سلطته، وتآمره مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، بهدف اختلاس أكثر من 30 مليون دينار، وفق البيان.

وبحسب المكتب، انتهت النيابة العامة العامة إلى الأمر بحبس المدير حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، واتخاذ التدابير بغية ملاحقة “الجناة الغائبين”، بحسب تعبير البيان.

المصدر: مكتب النائب العام

