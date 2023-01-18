الشكري: تصريحات عقيلة صالح إهانة للشعب الليبي

الوطن| رصد

قال أستاذ القانون الدستوري ومستشار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الدكتور صلاح الدين الشكري، إن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد الخروج من المشهد، سواء مجلس الدولة المنتهي الصلاحية، أو حتى مجلس النواب، معتبرا أن كلاهما مستفيد من هذا الوضع بهدف البقاء في منصبه.

وأشار الشكري، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إلى أن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، أمس، تمثل إهانة للشعب الليبي، ودليل على عدم اهتمام أي من المجلسين في الوصول إلى صيغة توافقية وإجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق رغبة الشعب الليبي في الاستقرار والأمن.