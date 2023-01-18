الكيلاني تناقش مع «بوجناح» برنامج «المرأة الحامل»

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، تستقبل رمضان بوجناح نائب رئيس وزراء حكومة الدبيبة وزير الصحة المكلف بديوان الوزارة، وناقشت معه البرنامج الصحي الذي يعني بالمرأة الحامل.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “عقد اجتماع تناول عددا من الموضوعات، أهمها المشاريع التنموية في المنطقة الجنوبية وكذلك ناقشت الكيلاني، برنامج الصحة الإنجابية الذي يعني بالمرأة الحامل والاهتمام بصحة الجنين كونه اللبنة الأساسية للمجتمع وتنشئة جيل خال من الأمراض”.

وأضاف البيان “تم كذلك مناقشة برنامج طبيب الأسرة الذي يهدف لتقديم الخدمات الطبية الأساسية ومتابعة الحالات المرضية بالمنزل وتقريب الخدمات الطبية للمواطن، إضافة إلى مناقشة عدة ملفات أخرى مشتركة بين قطاعي الشؤون الاجتماعية والصحة”.