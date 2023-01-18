ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 January, 2023

أعلنت محطة تحلية المياه طبرق، عن توقف ضخ المياه، بسبب التعديات المتكررة على الكوابل الكهربائية المغذية للمحطة وآخرها قطع سلك ألياف بصرية.

وقالت إدارة المحطة، إن هذه التعديات قد تكررت أربع مرات خلال أسبوعين، من قبل بعض المخربين، حيث قاموا بسرقة كوابل المحطة، كما طالت الاعتداءات بالأساس كابل خاص جدا من نوع الألياف البصرية مما أدى إلى خروج المحطة من الخدمة بالكامل.

وقد تقدّمت الشركة بالاعتذار لأهالي مدينة طبرق، عن عدم الاستمرار في ضخ المياه، مؤكدة أنها قامت بخاطبة جميع الجهات المختصة.