الدبيبة: ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب مطامع بعض السياسين

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته في الملتقى الثالث لعام 2023 لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية على مستوى ليبيا إن هذا التجمع والحضور من كافة المناطق أثبت للجميع أن ليبيا واحدة لا تقبل القسمة، وهو فتح لباب الحوار ونبذ التفرقة.

الدبيبة أشار إلى أن ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب مطامع بعض السياسين ولن يسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات أو العودة إلى تلك للحقب السوداء.

وأكد على أن الحكومة استلمت تركة تلك السنوات العجاف وعملت على تذليل الصعاب أمام المواطن في تأمين لقمة عيشه، وقد لجأ المواطن إلى الحكومة واستند عليها في مجال التوظيف وترك النشاط الخاص بسبب الركود الاقتصادي السائد.

وتابع: “لم نقم بزيادة الرواتب لكل القطاعات فحسب، إنما أرجعنا الحقوق لأصحابها. ولا بد أن تتساوي رواتب الليبين مع سعر الصرف حتى نضمن لهم الحياة الكريمة، هناك مايقارب نحو 78% تصرف من ميزانية الرواتب الموظفين ومنحة الزوجة والأبناء. ولا بد من منظومة تعتمد على إحصائيات تهدف إلى تنظيم الرواتب والإفراجات بشكل عادل يكفل لكل موظف حقه”.

وشدد على ضرورة حصر العمالة الوافدة وتنظيمهم وحفظ حقوقهم، ولا بد من تعاون أو دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية في وضع برنامج خاص بتنظيم الرواتب أسوة بالدول المتقدمة.

ونوّه إلى أن هذا الملتقى يجب أن يتكرر لبلورة الأفكار والمقترحات والاتجاه للتكنولوجيا لتسهيل العمل وتوفير الإحصاءات.

