ليبيا.. مقتل طالب في مدرسة بالزاوية ووزارة التعليم تعلق على التغذية المدرسية!

لقى الطالب محمد عاشور العكش، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد زميله داخل مدرسة السلام الثانوية في مدينة الزاوية غرب ليبيا.

ولم تعلق وزارة التربية والتعليم على الحادثة رغم مرور ساعات من وقوعها.

ونشرت الوزارة بعد وقوع الحادث، بيان، قال إن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، ناقش اليوم، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، ياسو يوكي ميساوا، تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن برنامج الأغذية المدرسية.

وأكد المقريف خلال الاجتماع، أن ملف التغذية المدرسية بكل المؤسسات التعليمية يحظى باهتمام بالغ باعتباره مشروعاً حقيقياً ووطنياً، منبهاً إلى أهمية تنظيم ورش عمل في كل مراقبات التربية والتعليم للتعريف بالمشروع.

وأكد نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أهمية تبني مشروع التغذية المدرسية ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي من حيث إشراك ذوي المصلحة، من أصحاب المشاريع، فضلًا عن مساهمته في تحسين ثقافة التغذية المدرسية الصحية لدى الطلاب لخلق أمن غذائي مستدام.

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واليوم، أُعرب المقريف عن تضامنه مع إحدى المعلمات بمراقبة التربية والتعليم زوارةالتي تعرّضت إلى اعتداء وتعنيف من قبلأ ولياء أمور خلال الأيام الماضية، كمايُؤسفني تعرّض مدرسة أزهار سرت إلى أعمال تخريب طالت مرافقها.