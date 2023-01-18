لجنة حصر النازحين تباشر أعمالها في بنغازي

باشرت لجنة حصر النازحين بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، أعمالها وحصر النازحين في المدينة ميدانيًا وتقييم احتياجاتهم الأساسية.

وتشكلت اللجنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المبروك غيث، رقم “2” لسنة 2023، وتتكون برئاسة مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات بالوزارة، وعضوية رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بنغازي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد تجمعات بنغازي للأحياء النازحة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

ومن ضمن مهام اللجنة إعداد تقرير بخصوص أعمال حصر النازحين واحتياجاتهم، وتشكيل لجان فرعية من اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وبعض الإداريين لإنجاز مهام اللجنة الرئيسية.