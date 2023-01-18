مختار: المشري قدم لنا مسودة قاعدة دستورية تختلف عما صوتنا عليها

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، أن رئيس المجلس خالد المشري، قدم لهم مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء القاهرة، تختلف عما صوتوا عليها قبل شهرين.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية: “نحتاج أيامًا لمناقشة بنود المسودة الجديدة وكيفية التصويت عليها، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لا يتجاوب معنا والرئاسي لا يمكن أن ينفرد بأي حل سياسي”.

وأضاف “نخشى تعطيل بعض القوى السياسية أو العسكرية بالمنطقة الغربية لما يتم التوصل إليه بين المجلسين، ففشل المجلسين بوضع قاعدة دستورية سيوحد المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بمباركة القوى العسكرية”.