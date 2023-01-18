ليبيا
الكبير والحويج يبحثان آليات التنسيق بين السياسات التجارية والنقدية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
18 January, 2023
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اجتماعا صباح اليوم الأربعاء مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس.
وبحث “الكبير والحويج” خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد، وآليات التنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبي.
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