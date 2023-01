ليبيا – استقبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الثلاثاء السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.

اللقاء استعرض بحسب تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر التطورات السياسية، ومناقشة ضرورة تبني المجتمع الدولي لعمل موحد لدعم مسار مستدام للسلام والاستقرار في ليبيا.

