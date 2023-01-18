وزير الخارجية الإيطالي: استقرار ليبيا “مهم جداً”

أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن استقرار ليبيا “مهم جداً” بالنسبة لإيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، إن الأزمة الليبية كانت إحدى الموضوعات الرئيسية على طاولة محادثات وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين مع السلطات التونسية، حيث بدأ تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، اليوم، زيارة رسمية لتونس.

وأكد تاياني، على هامش اجتماعات مع رئيس الدولة التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين: “سنعمل دائماً معاً من أجل أمن الحدود، لحل مشكلة الهجرة أيضاً من خلال الاتفاقات السياسية التي يجب أن تقلل تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس، والتي تنتقل من تونس إلى البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا”.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي عن توافق إيطالي تونسي بشأن ليبيا، مضيفاً: “سنواصل العمل معاً لحل جميع المشكلات التي نواجهها”، مضيفاً أنه اتفق وماتيو بيانتيدوسي على أن قضية الهجرة ليست “مجرد مشكلة أمنية، ولكن لحل المشكلة نحتاج إلى التدخل من جذورها”.