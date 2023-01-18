بوشناف يستقبل عددا من ضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي

التقى مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، صباح الأربعاء، بمكتبه في فرع ديوان مجلس الأمن القومي في مدينة بنغازي، عددا من أبرز ضيوف ليبيا المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس.

وضم اللقاء وكيل وزارة الاتصالات السابق بالحكومة العراقية عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذي السابق لمجلس الوزراء الإعلام العرب وعضو اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني، خليل المهدي الطيار ومن الجمهورية السورية رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات التابع لجامعة الدول العربية محمد فراس بكور.

وناقش اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العقيد بمجلس الأمن القومي إبراهيم الرمالي أهمية المؤتمر الذي يرأسه مستشار الأمن القومي ويعقد في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر يناير الجاري، بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.