ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإنه خلال جلسة البرلمان استمع المجلس لإحاطة من المستشار صالح حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب قرر في جلسته تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد، وبذلك علقت الجلسة.

Shares

The post بليحق: مجلس النواب قرر تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية