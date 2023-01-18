مستشار الأمن القومي الليبي يستقبل عدداً من ضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس

بنغازي18 يناير 2023 (وال) _ التقى مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الأربعاء بمكتبه في فرع ديوان مجلس الأمن القومي في مدينة بنغازي، عدداً من أبرز ضيوف ليبيا المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس.

وضم اللقاء الدكتور خليل المهدي الطيار وكيل وزارة الاتصالات السابق بالحكومة العراقية عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذي السابق لمجلس الوزراء الإعلام العرب وعضو اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني، ومن الجمهورية السورية الشقيقة الدكتور محمد فراس بكور رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات التابع لجامعة الدول العربية.

وناقش اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العقيد بمجلس الأمن القومي إبراهيم الرمالي أهمية المؤتمر الذي يرأسه مستشار الأمن القومي ويعقد في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر يناير الجاري، بفندق تيبستي في مدينة بنغازي. (وال _ بنغازي) إ م

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