خليفة حفتر يبحث مع نائب قائد القوات الجوية الأمريكية بأفريقيا إعادة توحيد الجيش الليبي

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة بنغازي، نائب قائد القوات الجوية الأمريكية في أفريقيا الجنرال، جون دي لامونتاني، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، ليزلي أوردمان.

وقال أوردمان، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق الأمني، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطياً

وكان المشير خليفة حفتر التقى بالعاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي، إن هذا اللقاء الذي جرى الترتيب له منذ فترة وتناول سبل تسريع توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

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