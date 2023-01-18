النائب العام يأمر بإغلاق 37 معملا لتكرير المياه بسبب غياب الاشتراطات الصحية

الوطن| رصد

أغلقت سلطات التحقيق بمكتب النائب العام، 37 معملا لتكرير المياه، بعد أن كشفت إجراءاتها عن غياب الاشتراطات الصحية فيها،

وأخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية؛ والكيميائية، والبيولوجية للمياه.

وبوشرت اليوم الأربعاء، إجراءات تنفيذ تعليمات النائب العام، للتحقق من التزام معامل تكرير المياه ،بضوابط التعبئة والإنتاج، ومراعاة توافر المواصفات المرعية، وأخذ أعضاء النيابة العامة المنسبين إلى نيابات النظام العام جميعها في ممارسة إجراء الانتقال إلى أماكن الإنتاج، والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، في البلديات كافة.