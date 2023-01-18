وزير الخارجية الإيطالي: استقرار ليبيا مهم جدا بالنسبة لنا

أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن استقرار ليبيا “مهم جدًا” بالنسبة لإيطاليا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الأزمة الليبية كانت إحدى الموضوعات الرئيسية على طاولة محادثات وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين مع السلطات التونسية، حيث بدأ تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، اليوم، زيارة رسمية لتونس.

وأكد تاياني “سنعمل دائمًا معًا من أجل أمن الحدود، لحل مشكلة الهجرة أيضًا من خلال الاتفاقات السياسية التي يجب أن تقلل تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس، والتي تنتقل من تونس إلى البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا”. وكشف وزير الخارجية الإيطالي عن توافق إيطالي تونسي بشأن ليبيا، مضيفا: “سنواصل العمل معًا لحل جميع المشكلات التي نواجهها”.

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، صرّح تاياني أنه اتفق وماتيو بيانتيدوسي على أن قضية الهجرة ليست “مجرد مشكلة أمنية، ولكن لحل المشكلة نحتاج إلى التدخل من جذورها”.

أدلى تاياني بهذا التصريح على هامش اجتماعات مع رئيس الدولة التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث قال تاياني: “إلى جانب العمل من أجل الأمن، سيتعين علينا العمل على الإجراءات السياسية التي تعمل على مكافحة الفقر والإرهاب وتغير المناخ والمرض. استراتيجية تسمح لإيطاليا بأن تكون فاعلًا رئيسيًا ويمكنها أن تحل آفة الهجرة كما أسماها الرئيس التونسي”، مضيفًا: “معًا سنتمكن من تحقيق الأهداف”.

وأكد تاياني أن “تونس ملتزمة بحل كل المشاكل التي قد نواجهها. سنبذل قصارى جهدنا حتى يمكن تعزيز هذا التعاون على كل مستوى ويمكن أن يساهم في حل مشكلة الهجرة على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

تاياني وبيانتيدوسي عقدا “لقاء ايجابي جدا” مع نظرائهما “ولكن قبل كل شيء مع رئيس الجمهورية – قيس سعيد – الذي أكدنا له الصداقة القوية بين البلدين الجارين والتزام إيطاليا بمواصلة العمل مع تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الإيطالية وزيادة حضور الأعمال التجارية في تونس”، على حد قول تاياني.

وتابع تاياني “تنظر إيطاليا عن كثب في استقرار تونس وتنميتها، وأيضًا من خلال دعم نموها الاقتصادي. لدينا التزام ورؤية مشتركة ضد الهجرة غير الشرعية. سنطلق منتدى أعمال لتعزيز التجارة”.