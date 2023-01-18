ليبيا: حديث أميركي عن رأب الصدع عقب تجدد خلافات المشري وصالح

تجددت على نحو مفاجئ الخلافات في ليبيا بين خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في حين أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، مصالحة هي الأولى من نوعها بين المشري وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس.

وتعبيراً عن استمرار الخلافات، رغم إعلان المشري وصالح عقب اجتماعهما في القاهرة توافقهما على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، كتب المشري، مساء أول من أمس (الاثنين)، عبر «تويتر»: «من أراد التوافق والاستقرار، فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار».

وجاءت التغريدة بعد ساعات فقط من تحذير صالح لأعضاء مجلس النواب في جلستهم بمدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، من أن «البلاد ستدخل ما وصفه بحالة احتراب ويزداد التدخل الأجنبي، لو لم نتوصل لحل للأزمة قبل مارس (آذار) المقبل». وأعلن مهلة للنواب لمدة أسبوعين لتشكيل لجان منها لجنة لوضع تصور للقاعدة الدستورية ولجنة أخرى سياسية.

وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن «صالح قدّم إحاطة لأعضاء مجلس النواب بشأن ما وصفه بحالة الانسداد السياسي الراهن والحلول التي قدمها المجلس لإنهائها»، مشيراً إلى قرار المجلس بتشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات. وكان صالح قد أكد لدى اجتماعه في مدينة بنغازي مساء أول من أمس مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، على «شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات». ولفت إلى جهود مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً «ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين المناطق كافة».

بدوره، قال أوردمان، إنه ناقش مع صالح «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره». واعتبر عقب زيارته ضريح عمر المختار، أن «المختار سيبقى رمزاً لوحدة ليبيا وفخرها الوطني»، لافتاً إلى أن «إرثه المتمثل في توحيد الليبيين للعمل في انسجام لأجل الحرية لن ينسى أبداً».

بدوره، اجتمع مساء أول من أمس رئيس استخبارات تركيا القادم من السودان بحضور السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، مع المشري، والمنفي، والدبيبة بشكل منفصل، قبل أن يجتمع بمنزل صهر الدبيبة في حي الأندلس بحضور الجنرال عثمان إيتاج، قائد القوات التركية في غرب ليبيا مع المشري، والدبيبة، وعبد الله اللافي نائب المنفي، والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للاجتماع، الذي يعدّ الأول من نوعه منذ أشهر، بين الدبيبة والمشري، بسبب تصاعد الخلافات بينهما مؤخراً، على خلفية رفض الدبيبة مساعي المشري تنصيب حكومة جديدة بالتعاون مع مجلس النواب، بدلاً من حكومة الوحدة التي تتولى السلطة منذ نحو عامين.

وتأتى زيارة رئيس الاستخبارات التركية للعاصمة طرابلس بعد أيام فقط من زيارة مماثلة لمدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، بالتزامن مع استضافة القاهرة اجتماعات بين مختلف الفرقاء الليبيين لصياغة قانون توافقي يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ولم يعلن المنفي أي تفاصيل عن الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العائب، بينما قال الدبيبة، إنهما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية، بحضور بعض وزرائه.

بدوره، أكد المشري على ما وصفه بـ«عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة»، داعياً – بحسب بيان وزعه مكتبه -، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

ونقل عن هاكان اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعمها المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها. واستغل الدبيبة مشاركته مساء أول من أمس بمؤتمر لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية بطرابلس للقول، إن «ليبيا واحدة لا تقبل القسمة». وأعلن «فتح باب الحوار ونبذ التفرقة بعدما عانت البلاد طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب مطامع بعض السياسيين». وقال «لن نسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات أو العودة إلى تلك الحقب السوداء».

إلى ذلك، نفى مصطفى يحيى، مقرر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ما تردد عن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والحدود. وأبلغ وسائل إعلام محلية، أن مهام القوة تأمين عمل لجنة المراقبين الدوليين والمحليين. كما نفى وجود مساعٍ لتعيين رئيس أركان موحد للمؤسسة العسكرية، التي قال، إن توحيدها ليس من صلاحيات اللجنة. وأضاف «مهمتنا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف بجميع بنوده وليس لدينا مهام أخرى».

في المقابل، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، أنه ناقش مساء أول من أمس مع رئيس «لجنة 5+5» عن المنطقة الغربية ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية عن وزارة الداخلية، وترتيبات تأمين الطريق الساحلية بين مصراتة وسرت، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية بما يضمن تحقيق الأمن وفرض السيطرة الأمنية على طول الطريق. وأكد الطرابلسي «دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام الداخلية بتوفير المتطلبات كافة لضمان نجاح عملية تأمين الطريق التي تمتد لمسافة أكثر من 200 كيلومتر».