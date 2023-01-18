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المشير حفتر يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية في أفريكوم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في بنغازي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، ليزلي أوردمان، ونائب قائد القوات الجوية الأمريكية في أفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني.

جاء ذلك، في بيان مقتضب، للقيادة العامة للقوات المسلحة.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية، عبر تغريدة على تويتر، إن الجنرال لامونتاني ناقش التنسيق الأمني، بما في ذلك الطيران، وأهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيًا.


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صحيفة العنوان الليبية

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