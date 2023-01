ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف الصحارى – المنطقة الجنوبية لاختلاسه 30 مليونًا و500 ألف دينار.

مكتب النائب العام أوضح أن سلطة التحقيق أجرت بحثًا غايته استظهار الظروف الملابسة لواقعات التعدي على حرمة الأموال الموصوفة بالعمومية، فاستدلَّ نائب النيابة بمكتب النائب العام على تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره ثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف دينار، كان تحت عهدتهم، فتحصَّلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وبضبط وإحضار مسؤول الإدارة بمسعى رجال السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية، باشر المحقق إجراء استجوابه، وسجل اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.

Shares

The post النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف الصحارى لاختلاسه أكثر من 30 مليون دينار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية