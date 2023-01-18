محافظ المصرف المركزي ووزير الاقتصاد يبحثان تنظيم النشاط التجاري بالسوق الليبي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبي.

وكان الحويج، عقد الخميس الماضي، اجتماع مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الزراعي الليبي.

وتطرق اللقاء إلى الخارطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، التي تروج الفرص في ليبيا أمام المستثمر المحلي والأجنبي، خصوصاً أن القانون رقم 9 لسنة 2010 يشجع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات ضمن إطار سياسات الدولة؛ ما يساعد في زيادة تنوع مصادر الدخل.

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