السويح: اذا توفرت الإرادة السياسية والعسكرية يمكن إنجاز الدستور في مدة 4 أشهر

الوطن /رصد

قالت عضو مجلس النواب سارة السويح انه لو صدقت النوايا وتوفرت إرادة سياسية وعسكرية حقيقية لإنقاذ الوطن يمكن إنجاز الدستور في مدة 4 أشهر ومن ثم إجراء الانتخابات وفقا لدستور البلاد الجديد.

مشيرة الى ان لا سبيل لخروج ليبيا من هذا النفق إلا بدستور دائم للبلاد ويكون هذا باتفاق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة (51) من الاتفاق السياسي.

واضافت السويح في تصريحات صحفية بان الاتفاق السياسي يتم من خلال مراجعة مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية للدستور وإبداء ملاحظاتهم حول المسودة من خلال لجنة المسار الدستوري المشكلة بين المجلسين وتجتمع الهيئة وتدون هذه الملاحظات وتعتمدها مشروع دستور توافقي للبلاد لمدة 5 سنوات مثلًا.

مبينة ان البرلمان اقر قانون الاستفتاء بعد استشارة مجلس الدولة وإحالته للمفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستوربعد اعتماده إذا تم قبوله أو تعديله يُعتمد كدستور دائم للبلاد ومن ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للدستور التوافقي المعتمد.