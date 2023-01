يحيى: ما يُثار من لغط حول اتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية أو حماية حقول النفط عارٍ من الصحة

ليبيا – أكد عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” اللواء مصطفى يحيى أن ما يُثار من لغط حول تعيين قيادات عسكرية أو اتخاذ اللجنة لخطوات في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية أو حماية الحقول والموانئ النفطية، عارٍ من الصحة، وهي مجرد شائعات للتشويش على عمل اللجنة.

يحيى وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أكد أن اللجنة تسعى جاهدةً لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وليس من ضمنها توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن القوة العسكرية المشتركة التي اتُّفق على تشكيلها تختص بالعمل لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء أي خرق ومساعدة لجنة الترتيبات الأمنية، وتأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة قادة عسكريون محترفون يعلمون جيدًا حدود الاختصاصات الممنوحة لهم ويعملون بتفانٍ لتنفيذها.

يحيى دعا جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المهنية وعدم نشر الأخبار إلا نقلًا عن مصادرها الأصلية.

