مؤسسة النفط: إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 1.069مليار قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية

طرابلس 18 يناير 2023 م ( وال ) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي قد بلغ مليار و 69 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن مجمع الحديد والصلب بمصراته ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 73 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت محطات الكهرباء 856 مليون قدم مكعب.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركات التابعة لها استهلكت 122 مليون قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مصانع الإسمنت 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. (وال)

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