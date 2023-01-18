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مؤسسة النفط: إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 1.069مليار قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 يناير 2023 م ( وال ) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي قد بلغ مليار و 69 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت المؤسسة أن مجمع الحديد والصلب بمصراته ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 73 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت محطات الكهرباء 856 مليون قدم مكعب.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركات التابعة لها استهلكت 122 مليون قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مصانع الإسمنت 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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