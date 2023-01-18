النيابة الليبية تغلق 37 معملاً لتكرير المياه لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، أمراً بإغلاق 37 معملاً لتكرير المياه في عدة بلديات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في عمليات الإنتاج والتخزين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات التحقق من التزام معامل تكرير المياه بضوابط التعبئة والإنتاج.

وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت عن غياب الاشتراطات الصحية واشتراطات التعبئة والتخزين والتسويق والعرض في 37 معملاً لتكرير المياه.

وذكر المكتب الإعلامي أن سلطة التحقيق بقفلها كلها وأخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، ثم مضت في طلب إجراء سماع أقوال القائمين على الصناعة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن النائب العام أكد على وكلائه بإيلاء العناية البالغة للتحقق واتخاذ التدابير الرامية إلى سلامة ما يعرض من مياه الشرب.

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