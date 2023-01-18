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المشاي يناقش أوضاع الشبكة الكهربائية في أنحاء البلاد ويوجه بتوفير الاحتياجات لتحسينها

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الدكتور محمد المشاي، مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية و الغربية و الجنوبية و الوسطى الموزعة بكل مناطق ليبيا، وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد والتوزيع للتيار الكهربائي، والإمكانية و القدرة التوزيعية موجهاً بتوفير كامل النواقص و الاحتياجات للإدارات المعنية.

وشدد خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطقة ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية مؤكدا  أن الشبكة تشهد تحسناً.

 

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الوطن الليبية

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