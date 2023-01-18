رجب: الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة مقابل تسليم السنوسي و المليشيات ستبقى بمثابة اللغم

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، صالح رجب ان رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة مقابل تسليم عبدالله السنوسي، كما سلم بوعجيلة مسعود في وقت سابق.

وأشار رجب في تصريحات صحفية الى ان مساندة الولايات المتحدة للدبيبة، يُطيل أمد الأزمة من أجل الحفاظ على مصالح الدول المتدخلة قبل أي حسابات أخرى منوها الى الحضور اللافت للجانب الأمريكي في ملف الأزمة الليبية، والذي يهدف لإطالة أمد الأزمة، مبينا ان انخراط أمريكا و تركيا، في المشهد الليبي بشكل قوي مؤخرًا، لن يأتي بنتائج إيجابية.

وأضاف رجب ان المليشيات ستظل بمثابة اللغم الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت، طالما لا يوجد توافق يضغط عليها، ويُبعد الجانب الأمريكي عن الملف الليبي كما العديد من المليشيات حققت مكاسب لا يمكنها الاستغناء عنها أو التفريط فيها بسهولة.

كما أكد رجب على ان اللجنة العسكرية تبذل قصارى جهدها، والأطراف الليبية باتت على مقربة من التوافق، إذا تم تركهم دون تدخل من الجانب الأمريكي والبريطاني رغم ان اللجنة العسكرية في الغرب تعاني من تأثير المليشيات وسطوة الدبيبة.