بوشناف يستقبل عددا من ضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني

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التقى، مستشار مجلس الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، في بنغازي، عددا من ضيوف ليبيا المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس، وفق ما جاء على حساب المستشار الشخصي على فيسبوك.

وضم اللقاء الدكتور خليل المهدي الطيار وكيل وزارة الاتصالات السابق بالحكومة العراقية، عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذي السابق لمجلس الوزراء الإعلام العرب وعضو اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني.

وضم اللقاء كذلك، من الجمهورية السورية الدكتور محمد فراس بكور رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات التابع لجامعة الدول العربية.

وناقش اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العقيد بمجلس الأمن القومي، إبراهيم الرمالي، أهمية المؤتمر الذي يرأسه مستشار الأمن القومي.

وسيعقد المؤتمر في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر يناير الجاري، بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.