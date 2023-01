الهنقاري: الخبيث عقيلة يسدد صفعة جديدة لخالد المشري ويتنصل من الاتفاق

ليبيا – علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان الرسمية أمس الثلاثاء بالقول: “الخبيث عقيلة يسدد صفعة جديدة لخالد المشري ويتنصل من الاتفاق”.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “عقيلة تعود على تسديد الصفعات واللكمات والكلشوات للمشري، والمشري تعود عليها ولايستطيع أن يبات من غير كف من عقيلة”.

