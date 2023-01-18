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الهنقاري: الخبيث عقيلة يسدد صفعة جديدة لخالد المشري ويتنصل من الاتفاق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان الرسمية أمس الثلاثاء بالقول: “الخبيث عقيلة يسدد صفعة جديدة لخالد المشري ويتنصل من الاتفاق”.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “عقيلة تعود على تسديد الصفعات واللكمات والكلشوات للمشري، والمشري تعود عليها ولايستطيع أن يبات من غير كف من عقيلة”.

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صحيفة المرصد الليبية

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