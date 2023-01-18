“اللافي” يبحث السفير الإيطالي مستجدات العملية السياسية في ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماع مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتينو غريمالدي، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول تطورات المشهد السياسي الليبي، وكذلك ما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.

وأشاد السفير الإيطالي خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، كان خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي.

وجدد السفير الإيطالي التأكيد على دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولاً الى الانتخابات.

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