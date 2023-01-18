مختار: لا يمكن للمجلس الرئاسي الانفراد بحل سياسي.. والدبيبة لا يتجاوب معنا

الوطن| رصد

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار، إن الدبيبة لا يتجاوب معهم، والمجلس الرئاسي، لا يمكن أن ينفرد بأي حل سياسي.

وكشف مختار في تصريحات، أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، قدم مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء القاهرة، تختلف عما تم التصويت عليه قبل شهرين، مشيراً إلى حاجة المجلس إلى أيام أخرى لمناقشة بنود المسودة وكيفية التصويت عليها.

وأعرب عن خشيته من تعطيل بعض القوى السياسية أو العسكرية بالمنطقة الغربية لما يتم التوصل إليه بين المجلسين، إذ إن الفشل في وضع قاعدة دستورية، سيوحد المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بمباركة القوى العسكرية.