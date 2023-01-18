المنقوش: علاقتنا مع السويد تاريخية وعميقة وتمتد لـ300 عام

خارجية الدبيبة: المنقوش ناقشت مع سفيرة السويد ملف حقوق الإنسان

المنقوش: يجب تمكين النساء لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء سفيرة مملكة السويد في تونس والمعتمدة غير المقيمة لدى ليبيا “آنا مازوير”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عبر “فيسبوك” أن اللقاء ناقش العديد من الملفات التي تهم البلدين، وأن المنقوش تطرقت إلى ترؤّس مملكة السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي 2023، والبرنامج المقدم من السويد لسفير الاتحاد الأوروبي بليبيا وآلياته.

وشددت المنقوش على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، خاصة أثناء الأزمات والنزاعات، وتمكين جهودهن الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن، ونبذ العنف ومكافحة خطاب الكراهية السائد، بالإضافة إلى مناقشة ملف حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بحسب البيان.

وأعربت المنقوش عن عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتي يعود تاريخها إلى عام 1741 ومضى عليها 3 قرون، وفق البيان.