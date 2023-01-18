اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تشرع في قبول طلبات اعتماد مراقبي انتخابات المجالس البلدية بني وليد – المردود – تنيناي

طرابلس 18 يناير 2023م (وال) ـ شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الأربعاء، في قبول طلبات تسجيل واعتماد المراقبين المحليين الدوليين الراغبين في مراقبة انتخابات المجلس البلدي لبلديات (بني وليد – المردود – تنيناي).

وذكّرت اللجنة المركزية المنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات بأن إجراءات التسجيل تتم أمام اللجان الفرعية بالبلديات المذكورة، ويشترط أن تكون المنظمات معتمدة لدى مفوضية المجتمع المدني، ويكون مجال مراقبة الانتخابات ضمن نظامها الأساسي.

كما يمكن للمنظمات البدء في إجراءات التسجيل عبر نموذج التسجيل الإلكتروني لمنظمات المراقبة والمراقبين.

وكانت اللجنة المركزية قد أعلنت الثلاثاء عن إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (بني وليد، تنيناي، المردوم زويلة).(وال)

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