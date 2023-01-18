ليبيا.. “المنفي” يبحث مع ممثلين كتلة التوافق الوطني حل الخلافات بين مجلسي النواب والدولة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ممثلين عن كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش المنفي، مع ممثلين كتلة التوافق الوطني الانسداد الحاصل بين مجلسي النواب والدولة والبحث عن إيجاد مقاربة وطنية أوسع للحل في كل المسارات.

وأطلع رئيس المجلس الرئاسي، أعضاء الكتلة على بعض مشاوراته واتصالاته في الداخل والخارج لرأب الصدع وحلحلة الإشكاليات العالقة بين الأطراف السياسية.

بدورهم ثمن أعضاء الكتلة الدور التوافقي الرصين للمجلس الرئاسي، وقدموا ملامح عامة عن مبادرة سياسية تنوي الكتلة تقديمها في الفترة القريبة القادمة.

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