تخريج دفعة ضباط صف مشتركة من منتسبي القوات المسلحة ببنغازي

شهد مركز تدريب القوات الخاصة تخريج دفعة ضباط صف مشتركة من منتسبي القوات المسلحة ضمت كلا من الدفعة الخامسة ضباط صف اللواء 128 المعزز ، والدفعة الثانية ضباط صف مركز تدريب القوات الخاصة بكتيبة حماية النهر الصناعي، بجانب الدفعة الثانية عشر ضباط صف بمركز تدريب الشرطة العسكرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية في مجال المهمات الخاصة لهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية.

وأقيمت مراسم التخريج بمعسكر 302 التابع للقوات الخاصة، بحضور لفيف من قيادات القوات المسلحة على رأسهم رئيس أركان القوات البرية.