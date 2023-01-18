الطرابلسي يبحث مع وزير الداخلية المالطي فتح خط جوي بين طرابلس وفاليتا

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” ظهر اليوم الاربعاء بديوان الوزارة بطرابلس وزير الداخلية والأمن الوطني المالطي “بايرون كاميلليري”.

ورافق وزير الداخلية المالطي خلال الزيارة رئيس المخابرات المالطية ورئيس القوات المسلحة المالطية والمبعوث المالطي الخاص بالحكومة المالطية لدى ليبيا وسكرتير رئاسة الوزراء ورئيس قوات العمليات الخاصة ومستشار الوزير الداخلية المالطي ومنسق مركز العمليات الليبي المالطي، بحسب بيان وزارة داخلية الدبيبة.

وعُقد اجتماع حضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير مكتب السيد الوزير، ومستشار الوزير، ورئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي، ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير.

وتناول الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية تفعيل عمل اللجنة الامنية المشتركة بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة امكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين وفتح خط ملاحة جوية بين طرابلس وفاليتا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع رافق وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة الوزير الداخلية المالطي والوفد المرافق له إلى مقر الادارة العامة للعمليات الامنية وذلك لافتتاح المركز الليبي المالطي.