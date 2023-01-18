الدبيبة يجتمع بإدارة صندوق التضامن الاجتماعي ويطالب بصرف المعاشات الأساسية بانتظام

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اجتمع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

وعقد الاجتماع في حضور عدد من مديري الإدارات بالوزارتين، لمتابعة صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة الصندوق خلال العام 2023.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتظام في صرف المعاشات الأساسية، والقيام بمسح اجتماعي لكل الفروع ليستطيع الصندوق القيام بدوره المناط به، وكذلك الاهتمام بمراكز الإيواء من حيث الصيانة وتوفير الظروف المناسبة في كافة المجالات.