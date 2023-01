أرسلت حكومة الوحدة الوطنية شاحنات من المساعدات الغذائية كالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى دولة تونس، تضامنا معها في الوضع الاقتصادي الذي تمر به.

دفعات أخرى في الطريق.ليبيا ترسل مساعدات غذائية إلى تونس تتجاوز 50 طنّاً، وجدل كبير في الشارع التونسي حولها

وقال المتحدث باسم السفارة الليبية في تونس، نعيم العشيبي إن 96 شاحنة انطلقت ليلة البارحة نحو منفذ رأس جدير بتونس، تحمل على متنها شحنات من مواد غذائية أساسية تقدَّر ما بين 50 و65 طناً.

وكشف العشيبي في تصريح لـ”العربي الجديد” عن وجود دفعات أخرى من المساعدات الغذائية ستصل إلى تونس، مقدراً عدد الشاحنات التي ستحمل هذه المواد بـ170 شاحنة.

وشهد الرأي العام التونسي عقب الإعلان عن المساعدات الليبية انتقادات للرئيس قيس سعيد إزاء الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

اتهامات لـ”قيس سعيد”

وقال وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام إن تونس في عهد قيس سعيد بدأت تتسول الزيت والسكر والأرز من الأشقاء والجيران، وفقا لتعبيره.

وأردف عبدالسلام قائلا: “الرئيس قيس سعيد قال إن المشكلة كلها في المحتكرين، طيب لماذا لا يضرب على أيدي المحتكرين، ويكف عن التسول من الخارج؟”.

رد جميل إلى تونس

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “مصطفى عبدالكبير” إن المساعدات الليبية هي مبادرة رمزية اعترافا بجميل تونس وما قدمته لليبيين خلال فترات وأزمات سابقة عاشتها ليبيا.

وتابع عبدالكبير أن تونس وقفت مع ليبيا في مختلف أزماتها، وأن جزءا كبيرا من الليبيين يعيشون اليوم في تونس وأن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تعزيز التكامل الليبي التونسي في كل شيء

مساعدات سابقة

وتأتي المساعدات الغذائية اليوم بعد شهرين من شحنة بنزين تقدر بـ 30 ألف طن، أرسلتها ليبيا حينها دعما لتونس.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة للأحرار في نوفمبر الماضي أن رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودين” ثمنت موقف حكومة الوحدة في دعم بلادها وتقديم مساعدات للشعب التونسي.

المصدر: صحيفة العربي الجديد + ليبيا الأحرار

