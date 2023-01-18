الحكومة الليبية المكلفة تستعرض خطة وزارة العمل والتأهيل للعام 2023

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اجتماع مع وزير العمل والتأهيل، عبدالله الشارف، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا، أطلع خلال الاجتماع على أبرز ما قامت به وزارة العمل والتأهيل من أعمال ضمن خطة وبرنامج عمل الحكومة.

كما تم استعراض خطة الوزارة للعام 2023 من خلال الدراسات التي قامت بها في الفترة الماضية، والبرنامج التدريبي ( في الداخل والخارج ) الذي أعدته الوزارة لعدد من الشبان والشابات للمساهمة في تعزيز سوق العمل وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل.

وعرض وزير العمل والتأهيل خلال الاجتماع أيضاً نتائج زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للخريجين والباحثين عن العمل.

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