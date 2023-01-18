القطراني يؤكد دعم الحكومة الليبية الكامل لوزراة الداخلية حرصاً على أمن الوطن والمواطن

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، دعم الحكومة الكامل، لوزارة الداخلية، لما تشكله من أهمية بالغة، وللمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة الوزارة وإداراتها والعمل في كل الظروف، حرصاً على أمن الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع القطراني اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الداخلية، عصام أبو زريبة، ووكيل وزارة الداخلية السيد فرج اقعيم، حيث ناقشوا سير عمل وزارة الداخلية وتنظيمها وسعيها لتطبيق القانون وفق اللوائح المتبعة لنظام عمل هيئة الشرطة وتفاني أفرادها لتطبيق المهام الموكلة إليهم دون تقصير.