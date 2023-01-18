“الرئاسي”: السفير الإيطالي أشاد بجهودنا في المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتينو غريمالدي”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، واستعرض ما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.

وأشاد السفير الإيطالي خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، كان خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولا الى الانتخابات.