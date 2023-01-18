مباحثات مشتركة بين مسؤولين في داخلية الوحدة ووزير الداخلية المالطي

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة محمود سعيد بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي بايرون كاميلليري مع وفد مرافق له في مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية.
وتم خلال هذه اللقاء افتتاح المركز الليبي المالطي بمقر الإدارة، بالإضافة إلى إجراء جولة ميدانية داخل مقر إدارة حماية وتأمين الانتخابات ومعهد التدريب التخصصي للعمليات الامنية شملت قاعات الدراسة وميدان الرماية.
كما عقد اجتماع بين وكيل الوزارة والوزير المالطي والوفد المرافق له ومدير الإدارة العامة للعلميات الأمنية ومعاونه ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير إدارة التخطيط الأمني ومدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية.
وتناول الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق الأمني، والاتفاق على اعداد خطة استراتيجية من قبل إدارة التخطيط الامني تتضمن التعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة عمليات تهريب المخدرات والوقود، وكذلك إجراء تدريبات بحرية مشتركة بين الجانين لتعزيز القدرات والرفع من كفاءة أعضاء وزارة الداخلية في هذه المجالات.
ويأتي اللقاءان عقب الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية المكلف مع نظيره المالطي اليوم الإربعاء، أين كان في استقبالهم مدير الإدارة علي النويصري وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية.
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