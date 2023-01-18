مباحثات مشتركة بين مسؤولين في داخلية الوحدة ووزير الداخلية المالطي

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في حكومة الوحدة محمود سعيد بوزير الداخلية والأمن ‏الوطني المالطي بايرون كاميلليري مع وفد مرافق له في مقر الإدارة العامة ‏للعمليات الأمنية.

وتم خلال هذه اللقاء افتتاح المركز الليبي المالطي بمقر الإدارة، بالإضافة إلى إجراء جولة ‏ميدانية داخل مقر إدارة حماية وتأمين الانتخابات ومعهد التدريب التخصصي للعمليات ‏الامنية شملت قاعات الدراسة وميدان الرماية.

كما عقد اجتماع بين وكيل الوزارة والوزير المالطي والوفد المرافق ‏له ومدير الإدارة العامة للعلميات الأمنية ومعاونه ومدير الإدارة العامة للدعم ‏المركزي ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير ‏إدارة العلاقات والتعاون ومدير إدارة التخطيط الأمني ومدير معهد التدريب ‏التخصصي للعمليات الأمنية.‏

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق الأمني، والاتفاق على اعداد خطة ‏استراتيجية من قبل إدارة التخطيط الامني تتضمن التعاون المشترك في مكافحة ‏الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة عمليات ‏تهريب المخدرات والوقود، وكذلك إجراء تدريبات بحرية مشتركة بين الجانين لتعزيز ‏القدرات والرفع من كفاءة أعضاء وزارة الداخلية في هذه المجالات.‏

ويأتي اللقاءان عقب الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية المكلف مع نظيره المالطي اليوم الإربعاء، أين كان في استقبالهم مدير الإدارة علي النويصري وعدد من ‏مدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

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