جون بولتون يتهم أردوغان بابتزاز أوروبا ويطالب بطرد تركيا من الناتو

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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، حلف شمال الأطلسي (الناتو) لطرد تركيا وتقديم الدعم لأحزاب المعارضة، متهمًا حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم التصرف كحليف.

وانتقد، مستشار الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولتون، في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال، أداء الرئيس التركي ممثلة في “سياساته الإقليمية العدوانية”.

واتهم بولتون أردوغان بـ “تخريب العناصر الرئيسية في دستور تركيا العلماني ما بعد العثماني من أجل تعريض نظامها المالي واستقرارها الاقتصادي للخطر بشكل متكرر”.

وقال، إن تركيا عضو في الناتو “لكنها لا تتصرف كحليف”.

وحث بولتون الغرب على اتخاذ “إجراءات جريئة للمساعدة في ضمان حصول المعارضة الداخلية على هزة عادلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة” هذا العام.

وأضاف، أن “الناخبين الأتراك ستتاح لهم الفرصة لانتزاع بلادهم”.

ووصف بولتون سياسة أردوغان الخارجية بأنها “خائنة”، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يحمل تطلعات “عثمانية جديدة” لاستعادة نفوذ تركيا في المنطقة من خلال “مساعيه لإرساء الهيمنة التركية على شمال سوريا وسط الحرب الأهلية في البلاد”.

كما اتهم أردوغان وحكومته بـ “ابتزاز أوروبا من خلال السماح بتدفق اللاجئين عبر تركيا إلى البلدان المجاورة، كل ذلك أثناء التدخل في الفوضى السائدة في جميع أنحاء سوريا”.